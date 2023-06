São Paulo consulta o Fluminense pela compra do atacante Caio Paulista

Caindo aos poucos nas graças do torcedor do São Paulo, o atacante Caio Paulista vem recebendo destaque e agradando no Morumbi. Por isso, membros da diretoria do Soberano fizeram uma consulta ao Fluminense, que detém os direitos do atleta e cedeu por empréstimo, já visando uma compra para firmar um contrato definitivo.

Caio Paulista foi cedido por empréstimo pelo Fluminense ao São Paulo com passe fixado em cerca de R$ 20 milhões por 80% dos direitos econômicos, de acordo com o site "ge", sendo que o clube das Laranjeiras divide em 50% com o Tombense-MG, e pagou 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,9 milhões) na negociação.

Caio Paulista foi comprado pelo Fluminense em setembro de 2021, e chegou a ser utilizado na lateral esquerda devido à carência do elenco.



Na atual temporada, Caio Paulista soma 27 jogos pelo São Paulo, marcou três gols e deu duas assistências. O jogador não encontrará o Fluminense neste sábado (1/7), no Morumbi, por questões contratuais.