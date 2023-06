Conmebol anuncia punições ao River Plate por casos de racismo contra a torcida do Fluminense

Na noite desta quinta-feira, 29, a Conmebol anunciou as punições ao River Plate por causa dos casos de racismo contra a torcida do Fluminense. A entidade aplicou uma multa de 100 mil dólares (quase R$ 485,8 mil na cotação atual) e o fechamento de 50% da capacidade do setor Centenário Alta do Monumental de Núñez, com exceção do setor visitante, em jogos da Libertadores.

Além disso, o River deverá exibir uma bandeira da Conmebol contra o racismo e também uma mensagem tanto no telão do estádio quanto nas redes sociais.

O cube pode recorrer perante a Comissão de Apelações da CONMEBOL no prazo de sete dias contados a partir do dia seguinte da notificação dos fundamentos da decisão.

