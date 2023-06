Mesmo com oscilação nos últimos jogos, Cano segue com média de gols superior a de 2022

Rio - O atacante Germán Cano, de 35 anos, vem passando por uma oscilação nos últimos jogos pelo Fluminense. O goleador fez apenas dois gols nas últimas dez partidas com a camisa tricolor, porém, sua média ainda é bastante superior a da primeira temporada, quando marcou 44 gols e se tornou o maior goleador do Tricolor em um ano no Século XXI.

Até o momento, Cano entrou em campo em 34 jogos e fez 26 gols. Sua média é de 0,76 gol por partida. Em 2022, o argentino precisou de 70 duelos para balançar as redes em 44 oportunidades. Com isso, sua média foi de 0,62 gol.

Ainda é cedo para saber se Germán Cano irá conseguir bater sua marca do ano passado. O argentino poderá entrar em campo pelo Brasileiro em mais 26 jogos e tem pelo menos mais dois compromissos pela Libertadores. Caso isso aconteça, o argentino ainda assim fará menos partidas que em 2022. Para chegar perto, o Tricolor terá que avançar mais na Libertadores.