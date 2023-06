Fluminense encaminha empréstimo de joia da base para time da Série B

Sem espaço no Fluminense, o zagueiro Luan Freitas vai atuar pelo Londrina até dezembro. De acordo com informações do "ge", a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz encaminhou o empréstimo do jogador ao time paranaense. Ele será um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

No profissional do Fluminense desde 2019, quando só tinha 18 anos, Luan Freitas é uma das principais joias de Xerém. O zagueiro, no entanto, viu seu início no time principal do Tricolor ser atrapalhado após grave lesão e cirurgia no pé esquerdo em 2021, e rompimento do ligamento do joelho direito em 2022.

O jovem, que coleciona convocações para as categorias de base da Seleção, estava integrado ao elenco de Diniz em 2023, mas com a falta de espaço, o Fluminense vê com bons olhos o empréstimo para dar rodagem ao jogador. O zagueiro tem seu estilo de jogo comparado ao de Thiago Silva e sempre foi bem avaliado internamente.

Luan Freitas tem passaporte português e na base foi sondado por Lille, da França, e pela Udinese, da Itália. Em 2021, quando estava perto de fim de contrato, ele foi procurado pelo Al-Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, mas renovou com o Fluminense até 2024. Após, sua multa para o exterior passou a ser 50 milhões de euros (cerca de R$ 262 milhões).