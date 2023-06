Sócios do Fluminense terão experiências na final do Brasileirão Feminino A2

As guerreiras do Fluminense farão a primeira partida da final do Brasileirão Feminino A2 , diante do Bragantino, neste domingo (2), às 15h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e poderão contar com a força dos torcedores. Além disso, sócios do Tricolor terão a oportunidade de viver experiências exclusivas.

Tricolor, domingo tem FINAL para as #GuerreirasDoFluzão com a presença da Melhor e Mais Bonita do Mundo!



Meus sócios terão experiências exclusivas para lutar pelo primeiro título nacional da história do Futebol Feminino Adulto do Tricolor!



Participe em https://t.co/G9yOyxw2UV! pic.twitter.com/3UvbDzrZnu — Sócio Futebol (@SocioDoFlu) June 30, 2023

A partida terá entrada franca para os tricolores que quiserem apoiar as meninas do Fluminense. O acesso será pelo portão principal, na Rua Haroldo Lobo, nº 400. E quem for sócio-torcedor terá bônus.

Isso porque Tricolor vai abrir duas experiências no portal do associado nesta sexta-feira (30): a primeira abre às 14h e dará a oportunidade do sócio estar 'em campo com o Flu'; A outra ficará disponível para resgate a partir das 16h e tem o nome de 'por dentro do feminino'.

Com campanha invicta no Brasileirão Feminino A2, o Fluminense disputa seu primeiro título do torneio. O jogo será transmitido pelo canal da "FluTV", no Youtube. O duelo de volta acontecerá no dia 10 de julho, às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.