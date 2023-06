Fluminense: André e David Braz são desfalques para o jogo contra o São Paulo

O Fluminense terá os desfalques de André e David Braz para o jogo contra o São Paulo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois sentiram dores no treino e não viajam com o grupo para a capital paulista. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Para o meio de campo, as opções são Martinelli e Thiago Santos. Na zaga, o problema é maior. Isso porque Nino foi expulso na rodada passada e não poderá entrar em campo neste sábado. Além disso, Manoel é carta fora do baralho, já que está suspenso por doping.



Dessa forma, um provável Fluminense para enfrentar o São Paulo tem: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Andrade, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Em tempo: Fluminense e São Paulo medirão forças neste sábado, a partir das 16h, no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.