Fluminense negocia com duas crias de Xerém para reforçar a zaga

Antônio Carlos, zagueiro do Orlando City Divulgação

Rio - O Fluminense já definiu que a zaga será sua próxima prioridade no mercado. Por isso, o clube negocia com dois nomes para o setor: Marlon, do Shakhtar Donetsk-UCR, e Antônio Carlos, do Orlando City-EUA. Os dois foram revelados em Xerém.A informação da negociação com Marlon foi dada pelo youtuber Thiago Ferreira, enquanto o jornalista Venê Casagrande noticiou primeiramente as conversas por Antônio Carlos.Apesar do Tricolor negociar com os dois jogadores, apenas um deles deve ser contratado. Marlon recebe um alto salário na Ucrânia, mas já manifestou algumas vezes interesse em voltar ao Brasil, o que pode ajudar. Já Antônio Carlos tem um acordo com o Flu, mas depende da liberação do Orlando City, o que ainda não aconteceu.A zaga passou a ser prioridade do Fluminense na janela após duas baixas inesperadas. O clube não está podendo contar com Vitor Mendes, afastado por envolvimento no esquema de manipulação de apostas esportivas, e nem com Manoel, suspenso preventivamente após testar positivo em exame antidoping.Na Europa desde 2016, Marlon passou por diversos clubes no Velho Continente. O jogador de 27 anos defendeu o Barcelona B por empréstimo e foi comprado em seguida, mas disputou apenas três jogos pelo clube espanhol. Antes de chegar ao Shakhtar, teve passagens por Nice-FRA, e Sassuolo-ITA. Por conta da guerra na Ucrânia, se transferiu por empréstimo para o Monza-ITA na última temporada.Já Antônio Carlos, após surgir no Fluminense, defendeu o Corinthians e o Flamengo. Em 2017, chegou ao Palmeiras e fez parte do elenco que conquistou o Brasileirão no ano seguinte. Chegou ao Orlando City em 2019, onde está até hoje.