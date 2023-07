Além de Yony González, Fluminense acerta volta de Danielzinho

Rio - A sexta-feira foi agitada para o Fluminense no mercado da bola. Além de acertar o retorno do atacante Yony González negociar com os zagueiros Marlon e Antônio Carlos , o Tricolor também encaminhou a volta do meia Danielzinho, atualmente no Bahia. A informação foi dada inicialmente pelo site “Superesportes”.Assim como o atacante colombiano, o meia de 27 anos é aguardado na próxima semana no CT Carlos Castilho para reforçar o clube nas disputas da Libertadores e do Brasileirão. A dupla se destacou no clube das Laranjeiras em 2019 sob o comando do técnico Fernando Diniz.Danielzinho foi revelado na base do Fluminense e deixou o clube em 2020 para defender o Bahia. Pelo time nordestino, disputou 117 partidas, com 11 gols e 17 assistências. O meia tem contrato até dezembro, mas rescindirá de forma amigável para acertar com o Flu.Além dos nomes já citados, o Fluminense também tem acerto encaminhado com o meia Leo Fernández. O lateral Diogo Barbosa foi anunciado nos últimos dias.