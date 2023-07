Alexandre Jesus, do Fluminense, será emprestado ao Tombense

O Fluminense emprestará o atacante Alexandre Jesus ao Tombense, de Minas Gerais. O vínculo do jovem jogador, de apenas 21 anos, com o clube, que atualmente disputa a Série B do Brasileirão, será válido até dezembro. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Vale lembrar que Alexandre Jesus não entra em campo desde o empate do Tricolor com o Goiás em 2 a 2, no dia 11 de junho, no Estádio Hailé Pinheiro. Naquela ocasião, ele entrou na reta final do segundo tempo e atuou como lateral-esquerdo.

O desempenho do jogador na função gerou crítica por parte dos torcedores. Aliás, desde então o atacante não é relacionado para uma partida do Fluminense.

Alexandre Jesus é cria do Cruzeiro e chegou ao Fluminense em 2020. Em janeiro deste ano, o Flu chegou a renovar o vínculo do jogador, que assinou contrato válido até o fim de 2025.