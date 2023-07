Contra o São Paulo, Fluminense tenta acabar com sequência de dez jogos sofrendo gols

Um dos pontos fortes do Fluminense nos primeiros meses da temporada, o sistema defensivo teve queda acentuada em maio e junho, quando o time viveu maus momento. Já são 10 partidas sofrendo pelo menos um gol. A chance de acabar com a pior sequência nesta segunda passagem de Fernando Diniz será neste sábado (1 de julho), quando o Tricolor enfrenta o São Paulo, às 16h (de Brasília) no Morumbi, pelo Brasileirão.



A última vez que a defesa passou em branco foi em 17 de maio, no 0 a 0 com o Flamengo, pela Copa do Brasil. Naquele jogo, o Fluminense mostrou mais uma vez força defensiva , ao segurar o forte ataque adversário mesmo com um jogador a menos (Felipe Melo foi expulso).

Com aquele resultado, o Fluminense chegava a oito jogos sem sofrer gol nos últimos 11. Além disso, era o 16º jogo sem ser vazado em 27 na temporada. Muito diferente da sequência negativa atual.



O Tricolor sofreu 14 gols em 10 jogos e só conseguiu duas vitórias. Foram cinco derrotas, além de três empates. E sofrer gol é uma situação que Samuel Xavier admite que atrapalha em campo.



"No jogo contra o Bahia (vitória por 2 a 1), chegamos ao ataque, fizemos jogadas, mas não marcamos e, no contra-ataque, tomamos gol. Aí complica tudo, é uma luta com a nossa mente mesmo. Porque a gente pensa: 'criamos mas não conseguimos fazer o gol e o adversário em uma bola consegue". Tem que ter resiliência, correr muito mais para alcançar a vitória", avaliou.



Soma-se a esse desempenho ruim, os problemas no elenco. Além das lesões de Nino e Felipe Melo no período, Manoel foi suspenso pela Conmebol por ser pego em exame antidoping, e Vitor Mendes está afastado por ter nome envolvido nas investigações de manipulação de resultado no futebol brasileiro.