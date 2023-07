Fluminense dá aval e Alan deverá deixar clube rumo ao futebol chinês nos próximos dias

Rio - Contratado pelo Fluminense no ano passado, Alan, de 33 anos, pode estar vivendo seus últimos momentos na sua segunda passagem pelo clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", o centroavante recebeu uma proposta de um clube chinês e deverá deixar o Tricolor em breve.

Alan foi revelado pelo Fluminense e vendido pelo clube carioca em 2010 ao futebol austríaco. Posteriormente, o jogador fez carreira na China até voltar ao Tricolor no ano passado. Porém, o retorno não foi dentro do esperado e Alan entrou em campo em apenas 13 jogos e fez três gols.

Este ano, o jogador foi perdendo espaço e se tornou apenas a quarta opção para sua posição, atrás de Germán Cano, Lelê e John Kennedy. No total, ele atuou em 101 jogos e fez 29 gols.