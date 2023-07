Com Thiago Santos na zaga, Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo; confira o time

O Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo no Morumbi, às 16h deste sábado, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. A principal novidade é a entrada de Thiago Santos improvisado na zaga no lugar de Nino, que está suspenso.

Além disso, Diniz colou Martinelli no lugar de André, que está com dores no músculo posterior da coxa direita, e Pirani no lugar de Ganso, por opção.



Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Lima e Pirani; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

Vale destacar que, além de André e Nino, as baixas do Fluminense para o jogo são Manoel, David Braz e Alexsander. O primeiro está suspenso preventivamente pela Conmebol por causa de doping. Já o segundo está com dores no músculo anterior da coxa esquerda. O último se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita.

Em tempo: como Fernando Diniz está suspenso, o Tricolor será comandado pelo auxiliar Eduardo Barros.