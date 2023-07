Alexsander apresenta ótima evolução em tratamento e pode retornar aos gramados antes do esperado

Rio - Sem atuar pelo Fluminense desde o dia 10 de maio, Alexsander vem se recuperando muito bem da sua lesão na coxa direita. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa existe a possibilidade do seu retorno aos gramados acontecer de forma mais rápida que o espertado.

Inicialmente, Alexsander sofreu um estiramento de grau 2 nos ligamentos colaterais do joelho esquerdo na vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, em maio. Após um período de 40 dias, o jovem estava pronto para voltar ao Fluminense contra o Atlético-MG, no último dia 21, porém, nos treinos, Alexsander sofreu uma grave lesão muscular de grau 3 na coxa direita.

O seu prazo de recuperação é de três meses, o que faria com que o jovem só retornasse aos gramados na parte final de setembro. No entanto, como vem recuperando bem, é possível que sua volta seja antecipada. O que é certo é que Alexsander será desfalque para o Fluminense nas oitavas de finais da Libertadores, que acontecerá no mês que vem. O adversário do Tricolor será conhecido na próxima semana.

Formado na base do Fluminense, Alexsander, de 19 anos, vinha sendo um dos grandes destaques do clube carioca na temporada. Ele entrou em campo em 17 jogos, fez dois gols e deu duas assistências.