Em nova atuação ruim, Fluminense perde para o São Paulo no Morumbi

São Paulo - São Paulo e Fluminense fizeram neste sábado um dos jogos com menos inspiração no Brasileiro de 2023. Atuando em casa, o clube do Morumbi buscou mais o ataque desde o começo, criou pouco, mas no fim foi recompensado por pelo menos buscar a vitória. A equipe do Rio fez muito menos, atuando praticamente todo o duelo em seu campo de defesa. No fim, Luciano acabou aproveitando a chance que teve e deu a vitória por 1 a 0 para os paulistas.

Com o resultado, o Fluminense continua sem emplacar uma sequência de vitórias no Brasileiro. Com 21 pontos, o Tricolor volta a jogar no próximo dia 9 contra o Internacional, no Maracanã, às 16 horas. Já o São Paulo chegou aos 21 pontos, e igualou o rival carioca, e volta a jogar também no próximo dia 9 contra o Bragantino, fora de casa, às 18h30.

O jogo começou com o São Paulo tomando a iniciativa da partida. Com Thiago Santos e Felipe Melo formando a dupla de zaga, a marcação do Fluminense, principalmente no atacante Juan estava bastante debilitada. Porém, com o tempo, os donos da casa reduziram o ritmo e mostraram pouca inspiração. O Fluminense, por sua parte, praticamente não avançou para agredir os paulistas.

No segundo tempo, o São Paulo voltou com Wellington Rato para dar mais força ofensiva à equipe. Melhorou um pouco e os donos da casa passaram a criar mais. Porém, apenas duas chances foram criadas. Em ambas, o goleiro Fábio foi bem e salvou a equipe do Rio de Janeiro.

Fernando Diniz tentou colocar mias força ofensiva com John Kennedy e Lelê na reta final da partida, porém, a melhor chance criada foi em um escanteio com Thiago Santos, que obrigou o goleiro Rafael a fazer uma boa defesa. Porém, aos 42 minutos, o Fluminense sofreu o justo castigo pela atuação medíocre, e Luciano apareceu para fazer o gol da vitória do São Paulo.