Jhon Arias é expulso após fim de jogo contra o São Paulo e irá desfalcar o Fluminense

Rio - Após o fim da partida no Morumbi, o Fluminense ganhou um problema para o próximo jogo no Brasileiro contra o Internacional. Irritado com Pablo Maia, meia do São Paulo, Jhon Arias correu para cima do atleta rival. O árbitro da partida acabou expulsando o colombiano que irá cumprir suspensão no próximo jogo.

Contra o clube paulista, o Fluminense voltou a ter um péssimo rendimento. Sem nenhuma inspiração ofensiva, o Tricolor acabou sofrendo o castigo no fim e Luciano decidiu a partida para a equipe do São Paulo.

Com o resultado, o Fluminense continua sem emplacar uma sequência de vitórias no Brasileiro. Com 21 pontos, o Tricolor volta a jogar no próximo dia 9 contra o Internacional, no Maracanã, às 16 horas. Já o São Paulo chegou aos 21 pontos, e igualou o rival carioca, e volta a jogar também no próximo dia 9 contra o Bragantino, fora de casa, às 18h30.