Fábio lamenta revés do Fluminense e diz: 'Temos que colocar cada vez mais em prática o que a gente trabalha'

Fábio analisou a derrota do Fluminense para o São Paulo no Morumbi, neste sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão. Ao canal "Premiere", o goleiro lamentou o resultado e contou que o Tricolor já esperava um jogo de poucas oportunidades. Ele também citou o desgaste da partida contra o Sporting Cristal-PER, no meio de semana, e destacou a importância de por "cada vez mais em prática" o que o grupo trabalha.





"Fico feliz (pela atuação). Infelizmente tomamos o gol no finalzinho da partida. Não conseguimos criar muitas situações, jogo difícil, fora de casa, contra uma equipe qualificada, bem montada pelo Dorival. Iria ser um jogo de pouca oportunidade, isso com certeza foi visto dentro do jogo", disse Fábio.

"Infelizmente sofremos o gol, mas é continuar trabalhando, sempre é difícil. Viemos de um jogo bem desgastante e de muita pressão, que precisava da classificação, onde éramos líderes e não poderíamos deixar escapar. Aí viemos para uma grande partida, contra um adversário grande e que precisava do resultado. É ver os erros, trabalhar cada vez mais, que é o que a gente faz com o Diniz, trabalha muito. Mas temos que colocar cada vez mais em prática o que a gente trabalha para voltar a jogar da forma que agrade o nosso torcedor, que passa confiança. Aí sim vamos ficar mais próximas vitórias", completou.

Em tempo: agora, o Fluminense vira a chave para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Internacional no Maracanã.