Preservado em três das últimas cinco partidas, Ganso acende alerta no Fluminense

Rio - Pela terceira vez, nos últimos cinco jogos do Fluminense na temporada, o meia Paulo Henrique Ganso não começou como titular. Contra o São Paulo, neste sábado, o camisa 10 ficou no banco até o fim e não foi utilizado por Eduardo Barros, que comandou a equipe no lugar de Diniz, suspenso. A situação acende um alerta no clube carioca.

Ganso não ficou nem no banco no empate contra o Goiás, no Serrinha, entrou no fim da partida contra o Bahia, no Maracanã, na semana passada, e ficou apenas no banco contra o São Paulo, neste sábado. A situação do jogador foi explicada por Eduardo Barros.

"O jogo não pedia o Ganso, sobretudo, nas condições clínicas que ele se encontra. Ele vem arrastando uma lesão no pé, que já o tirou de outro jogo, e achamos prudente preservá-lo para a sequência de jogos decisivos que teremos ao longo da temporada. Além disso, faltou conseguir explorar bolas longas nas costas do Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patrick", disse.

Nos últimos dois jogos que começou como titular, Ganso teve um rendimento bastante discreto. Contra o Sporting Cristal, na última terça-feira, na Libertadores, ele atuou por 75 minutos, e contra o Atlético-MG, no Raulino de Oliveira, no último dia 21, o camisa 10 jogou a partida inteira.