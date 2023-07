Após sair de campo mancando, Felipe Melo não preocupa para próxima partida do Fluminense

Rio - Titular da zaga do Fluminense, Felipe Melo saiu mancando da derrota para o São Paulo, no último sábado (1), pelo Campeonato Brasileiro, mas não preocupa. De acordo com informações do "Lance", o jogador, que foi substituído por Felipe Andrade aos 15 minutos do segundo tempo, não deve lesão diagnosticada e estará disponível para enfrentar o Internacional.

Felipe Melo, de 40 anos, conquistou a vaga de titular na zaga do Fluminense quando Manoel sofreu lesão no início da temporada. Com o decorrer dos jogos, ele ganhou a confiança do técnico Fernando Diniz e é um dos pilares da defesa tricolor junto ao zagueiro Nino, que cumpriu suspensão diante do São Paulo e retorna para o próximo compromisso.

Após a derrota deste sábado, o Fluminense reúne seu foco no duelo com o Internacional, no domingo (9), às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Com 21 pontos na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a sexta colocação.