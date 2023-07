Cria do Fluminense brilha com duas assistências por clube da Série B

Rio - O volante Wallace, de 22 anos, brilhou na vitória do ABC, de Natal, por 2 a 0 sobre o Avaí, de Santa Catarina, no último sábado (1), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que foi revelado pelo Fluminense, contribuiu com duas assistências na partida.

Wallace contribuiu para os dois gols do ABC Foto: Rennê Carvalho/ABC

Wallace está ganhando rodagem e atua por empréstimo ao ABC, onde tem contrato até novembro de 2023. No ano passado, o volante jogou também emprestado no CRB, de Alagoas, onde disputou 14 jogos.

O volante queria retornar ao Fluminense antes de encerrar seu contrato no CRB, em 2022, para reforçar a equipe sub-23 do Tricolor, mas o clube cancelou a categoria nesta temporada.

Fora dos planos do técnico Fernando Diniz, Wallace, então voltou a ser emprestado, dessa vez para o ABC. Ao todo, foram 11 jogos, sendo dois pela Série B, um pela Copa do Brasil, e um pela Copa do Nordeste. Seu contrato com o Fluminense vai até o fim de 2024.