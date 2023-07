Daniel se despede de companheiros do Bahia rumo ao Fluminense

Rio - Perto de retornar ao Fluminense, o meia Daniel já prepara o tereno de sua saída do Bahia. De acordo com informações do portal "Bahia Notícias", o jogador já se despediu de seus companheiros do clube baiano no último domingo (2), e sequer deve ser relacionado para o jogo contra o Grêmio, nesta terça-feira (4), pela Copa do Brasil.

No Bahia desde 2020, Daniel atuou em 177 partidas, fez 11 gols e deu 17 assistências. O meia foi importante para o time titular nas últimas temporadas, mas acabou perdendo espaço esse ano sob o comando de Renato Paiva. Em 2023, ele fez 22 jogos.

Com contrato até dezembro no clube baiano, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas buscou uma rescisão amigável para retornar ao Rio de Janeiro nesta janela de transferências.

Cria de Xerém, Daniel jogou com Fernando Diniz no Fluminense em 2019 e tem o aval do técnico para voltar. Ao todo pelo profissional do Tricolor foram 74 partidas, dois gols e nove assistências.