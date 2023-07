Com problema no pé esquerdo, Ganso vem atuando no sacrifício pelo Fluminense

Rio - Nos últimos cinco jogos do Fluminense na temporada, Paulo Henrique Ganso foi titular em apenas dois. Seu nível de atuação também não vem sendo o mesmo. O camisa 10 está entrando em campo com dores e tem jogado no sacrifício nas últimas partidas que pode dar sua contribuição. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.

O meia, de 33 anos, tem um edema no pé esquerdo, o que prejudica o desempenho em passes na perna esquerda e atrapalha até na batida de bola parada. A marcação mais fraca e recomposição mais lenta que o veterano tem apresentado nos últimos jogos teria relação com a lesão.

O Fluminense tem tratado a situação de forma conservadora, e não vê muita gravidade na situação do meia. Internamente, houve um debate sobre a possibilidade de realizar uma pequena cirurgia, mas pelo momento da temporada, a ideia, por ora, foi descartada.

Paulo Henrique Ganso tem poucas alternativas para sua função no banco. Diniz já utilizou Lima, Pirani, Giovani e Arthur naquela posição. O Tricolor está perto de anunciar dois reforços para o meio-campo: Léo Fernández, ex-Toluca, e Daniel, que está retornando após três temporadas e meia no Bahia.