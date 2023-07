Equipe dos EUA decide renovar com zagueiro e acerto com o Fluminense fica longe

Rio - O zagueiro Antônio Carlos, de 30 anos, está mais longe de ser reforço do Fluminense. O Orlando City, dos Estados Unidos, decidiu exercer a opção de renovar o contrato com o defensor até o ano que vem. Com isso, a negociação com o clube carioca ficou mais complicada. As informações são do portal "LANCENET".

Com passagens por Corinthians, Palmeiras e Flamengo, Antônio Carlos chegou a encaminhar um acerto verbal com o Fluminense, porém, a equipe norte-americano não viu com bons olhos o acerto, e deseja mantê-lo. Atualmente, o zagueiro pode deixar o Orlando City de graça no fim do ano, mas o Flu tentava negociar uma liberação.

Além de Antônio Carlos, o Fluminense também tem a opção de Marlon Santos, de 27 anos, que pertence ao Shakhtar Donetsk. O zagueiro também foi procurado e deseja atuar no clube carioca, porém, o alto salário do jogador tem sido um problema para o acerto.