Fluminense faz oferta por zagueiro revelado em Xerém, mas vê negociação como difícil

De olho em reforçar o setor defensivo, o Fluminense fez uma proposta pelo zagueiro Marlon, revelado em Xerém e que pertence ao Shakthar Donetsk, da Ucrânica. O Tricolor "apela" para o coração do defensor, que jogou por empréstimo pelo Monza, da Itália, na última temporada, sabendo que ele já manifestou o seu desejo em voltar a atuar pelo clube. As informações são do site "Superesportes".

A negociação, entretanto, é vista como muito difícil por parte do Fluminense. A oferta que o clube enviou a Marlon tem uma proposta salarial muito abaixo do que o jogador recebe na Europa. Além disso, o zagueiro já recusou propostas do Oriente Médio e do Brasil por ter o desejo de permanecer no Velho Continente. O Tricolor, porém, enxerga a contratação do cria de Xerém como uma "oportunidade de mercado", e tentará trazer o jogador de volta ao Rio.

O Fluminense viu suas opções na defesa diminuírem no decorrer da temporada. Vitor Mendes foi afastado pelo clube após ser citado nas investigações do esquema de manipulação de resultados na Operação Penalidade Máxima II. Além dele, Manoel está suspenso pela Conmebol após ser pego no exame antidoping após a partida contra o River Plate, pela Libertadores.

Após sair do Fluminense, em 2016, Marlon rodou a Europa, passando por clubes como Barcelona, Nice e Sassuolo. Depois de sua última temporada pelo clube italiano, o zagueiro foi comprado pelo Shakthar Donetsk, da Ucrânia. Entretanto, devido à guerra que acontece no país, ele tem a permissão de ativar uma cláusula para ser emprestado para outro clube sem custos. Sabendo disso, o jogador de 27 anos defendeu a camisa do Monza, da Itália, na última temporada.