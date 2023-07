Orlando City estabelece prazo para definir situação de Antônio Carlos, alvo do Fluminense

Alvo do Fluminense para a segunda janela de transferências, o zagueiro Antônio Carlos vive situação complicada para deixar o Orlando City, dos Estados Unidos. A equipe da Major League Soccer (MLS) deu o prazo até esta terça-feira (4) para dar a resposta ao jogador, que já pediu liberação para acertar com o Tricolor das Laranjeiras.

No entanto, a diretoria da franquia da Florida faz jogo duro e a tendência é de que não aceite uma liberação sem custos, já que tem o desejo de renovar com o jogador. As informações são do site "Superesportes".

O Fluminense, por outro lado, observa a situação no mercado em busca de um defensor. A equipe comandada por Fernando Diniz teve as baixas recentes de Vitor Mendes, afastado em meio às investigações por manipulações de apostas, e Manoel, suspenso pela Conmebol por doping.

Antônio Carlos tem contrato com o Orlando City até 31/12 deste ano e disputou apenas 13 partidas na atual temporada, sendo todas pela MLS.