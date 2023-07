Fluminense amplia contrato e encaminha empréstimo de Jefté para futebol do Chipre

Rio - Sem espaço no elenco profissional, o lateral-esquerdo Jefté, de 19 anos, está perto de ser emprestado pelo Fluminense. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor encaminhou um acordo para cedê-lo por uma temporada ao Apoel, do Chipre.

Antes de emprestá-lo, o Fluminense irá renovar seu contrato por mais um ano. Atualmente, o vínculo do jovem se encerra em 2025 e passará a se estender até o fim de 2026. Antes do acerto com o Apoel, o lateral estava sendo ventilado por Náutico e Botafogo.

Jefté é da mesma geração de Matheus Martins, Kayky e Alexsander, porém, nunca teve uma oportunidade na equipe profissional. Mesmo com os problemas que o Fluminense enfrentou no setor recentemente, Fernando Diniz optou por recorrer a improvisações e a utilizar João Henrique, de 17 anos, lateral-esquerdo mais jovem que Jefté.