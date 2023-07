Em meio ao acerto de Diniz com a Seleção, Fluminense inicia semana de treinos

Rio - Após a derrota diante do São Paulo no último sábado (1) e dois dias de folga, o Fluminense voltou aos trabalhos nesta terça-feira (4) com muitas novidades. Em meio ao acerto de Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira até 2024, o elenco foi a campo no CT Carlos Castilho e iniciou a semana de treinos de carga, algo que não acontecia há três meses.

Com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil e sem compromisso com a Libertadores até agosto, o Fluminense terá apenas os jogos do Brasileirão em julho. Serão quatro jogos com as semanas livres para trabalhar. O tempo para descanso e ajustes chega num momento conturbado da temporada, com apenas duas vitórias nos últimos 13 jogos e muitos questionamentos.

Sem muito tempo para treinar nos últimos três meses, o Fluminense poderá implementar em julho a volta dos treinos de carga, algo que a comissão técnica fez em poucas ocasiões desde abril. Este tipo de treino possui uma maior intensidade. Além disso, as semanas livres poderão ser uma aliada na busca por ajustes no time, que caiu de rendimento, principalmente por causa das lesões.

Fernando Diniz comanda treino

Em meio ao acerto para ser o treinador interino da seleção brasileira até 2024, Fernando Diniz comandou o treino do Fluminense nesta terça-feira (4), no CT Carlos Castilho. O técnico tricolor irá conciliar os trabalhos com clube e seleção até a chegada de Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O acordo é de seis meses e pode ser prorrogado por mais seis.

Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024, mas existe a possibilidade de encerrar o vínculo a partir de janeiro. Caso fique no cargo até janeiro, Fernando Diniz terá seis jogos com a Seleção, todos pelas Eliminatórias - sendo três no Brasil. Porém, caso o italiano cumpra o acordo até o fim, Diniz ainda teria mais dois amistosos, em março.

Reforços no CT

O meia Léo Fernández e o atacante Yony González foram as novidades no CT Carlos Castilho. Os jogadores foram realizar exames médicos e assinar contrato. O meio-campista uruguaio, de 24 anos, estava no Toluca, do México, enquanto o avançado colombiano, de 28, estava livre no mercado após encerrar a passagem pelo Portimonense, de Portugal.

Além dos acertos com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do meia Léo Fernández e do atacante Yony González, o Fluminense também tem conversas avançadas com o meia Daniel, do Bahia, que foi revelado em Xerém. Yony e Daniel trabalharam com Fernando Diniz em 2019. Na época, o colombiano foi o artilheiro do time com 17 gols. A diretoria tricolor ainda busca um zagueiro.