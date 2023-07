Fluminense afirma que Diniz na Seleção não afetará rotina do time e aponta 'compensação financeira'

Rio - Após uma série de anúncios da CBF sobre o futuro da seleção brasileira, o Fluminense se manifestou oficialmente, já na madrugada desta quarta-feira, sobre a contratação de Fernando Diniz, treinador do time carioca, para comandar a seleção de forma temporária. O clube disse que o acúmulo de funções não afetará a rotina da equipe e revelou que receberá uma "compensação financeira" da CBF.



"O Fluminense avaliou, após reuniões e estudos da tabela de jogos, além de consultas aos profissionais do clube, que o apoio à seleção não teria impacto na rotina do time, até mesmo porque a dedicação do treinador seria apenas nos períodos de Datas Fifa e não de forma integral. Os períodos de treinamento da seleção são muito curtos e, devido à paralisação dos campeonatos em função das Datas Fifa, não interferirão no trabalho no CT Carlos Castilho", afirmou o clube, em nota.



Diniz foi anunciado como novo técnico da seleção na noite desta terça. Ele assinou contrato de um ano, que começará a valer em setembro, próxima Data Fifa. Na ocasião, o Brasil vai estrear nas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Bolívia, em casa, justamente no feriado de 7 de setembro.



Sem revelar valores, o Flu disse que receberá uma "compensação financeira". "O entendimento entre a CBF e o Fluminense resultou também em uma importante compensação financeira ao clube por estar cedendo parcialmente seu treinador. O Fluminense chegou até aqui e recebeu esse honroso pedido de apoio justamente por priorizar a qualidade da gestão de seus profissionais."



O clube disse ainda que não cogitou encerrar o vínculo com Diniz "Houve a avaliação de que manter Diniz é essencial para a continuidade do trabalho na busca dos objetivos esportivos de 2023, já que a montagem do time e o planejamento foram feitos com base em sua filosofia de jogo", registrou o Flu.



"O clube então se organizou para permitir esse apoio à seleção planejando um regime de dedicação que fará com que a equipe siga sendo treinada por Diniz e seus auxiliares sem alterações. Ciente de seus desafios, o Fluminense jamais teria concordado com a liberação de Diniz sem ter a total certeza da compatibilidade. Muitos foram os técnicos da seleção brasileira e até de outras seleções pelo mundo que defenderam simultaneamente seus clubes ao longo da história."



Ainda na noite de terça, Diniz celebrou o acordo. "Estou muito feliz com o convite e com a convocação, certamente vou dar o meu melhor para a CBF e para o futebol brasileiro. É um sonho que estou realizando ao estar ao lado de grandes jogadores, alguns destes atletas foram meus jogadores quando mais jovens", afirmou o treinador.



"Acho que o meu objeto de estudo e o meu prazer no futebol é ajudar o jogador a colocar para fora a sua inventividade, a sua criatividade e que ele seja feliz enquanto joga futebol. Isso eu fiz durante a minha carreira inteira e foi o que me trouxe até aqui e o que eu vou procurar fazer pelos jogadores", declarou.