Daniel chega ao Rio de Janeiro para assinar volta ao Fluminense

Rio - O meia Daniel chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (5), junto de seu empreário Orlando Júnior, para voltar a jogar pelo Fluminense. O jogador vai fazer exames médicos e testes físicos antes de assinar o contrato até dezembro de 2024. Ele chega como o quarto reforço do Tricolor nesta janela de transferências e deve ser anunciado nos próximos dias. As informações são do "ge".

Daniel deixou o Fluminense em 2020 rumo ao Bahia, onde atuou em 177 partidas, fez 11 gols e deu 17 assistências. O meia foi importante para o time titular nas últimas temporadas, mas acabou perdendo espaço esse ano sob o comando de Renato Paiva. Em 2023, ele fez 22 jogos.

Cria de Xerém, Daniel jogou com Fernando Diniz no Fluminense em 2019 e tem o aval do técnico para voltar. Ao todo pelo profissional do Tricolor foram 74 partidas, dois gols e nove assistências.