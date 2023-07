Mario Bittencourt garante Fernando Diniz focado 'full time' no Fluminense: 'Clube não será prejudicado'

Rio - O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, concedeu uma entrevista na manhã desta quarta-feira para abordar a contratação de Fernando Diniz como treinador interino da seleção brasileira. O dirigente reforçou que a negociação com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, começou apenas na última semana e afirmou que o Tricolor seguirá sendo a prioridade do treinador, de 49 anos.

"Após a classificação do Fluminense na Libertadores, recebi uma mensagem do presidente Ednaldo parabenizando o clube pela vaga e me afirmando que gostaria de me encontrar na quarta-feira, porém, eu já tinha uma viagem programa em São Paulo. Informei a ele que não poderia encontrá-lo e combinamos uma chamada e uma vídeo conferência. Foi quando ele me perguntou sobre a possibilidade de ter o Fernando Diniz ocupando a função de técnico da seleção brasileira", afirmou.

Mario Bittencourt fez elogios ao presidente da CBF e reforçou que na conversa com Ednaldo deixou sempre claro o desejo do Fluminense de manter Fernando Diniz no comando da equipe carioca.

"Gostaria de elogiar o presidente pela ética, conheço ele há pouco tempo, fiquei feliz por procurar primeiramente o Fluminense, porque sabia que isso teria implicações no clube. Disse a ele que nossa posição era a mesma das outras entrevistas, de que não liberaria, somente se fosse desejo do Fernando Diniz e se a CBF pagasse a multa. Porém, nosso desejo não é se desfazer, temos um contrato longo e existe uma multa contratual. Ele me informou que o desejo seria de contar com o Diniz somente nas Datas Fifa e que ele seguisse trabalhando no Fluminense. Ele deixou claro que não gostaria de interromper o trabalho de nenhuma equipe da Série A", disse.

O presidente do Fluminense contou que a CBF deu autonomia para o clube carioca estabelecer um desenho para que Fernando Diniz siga priorizando o Tricolor, e que sua participação na seleção brasileira não atrapalhe de forma nenhuma o planejamento do Flu em 2023.

"A partir deste momento reuni o Fred, o Angioni, o próprio Fernando Diniz, e pedi ao presidente da CBF que aguardasse até o começo desta semana. Fizemos várias reuniões até o dia de ontem e percebemos o desejo do Fernando Diniz de participar dessa convocação. Ele irá permanecer full time no Fluminense, irá fazer sua primeira convocação em agosto, mas o trabalho irá continuar. O Ednaldo nos deu toda a tranquilidade de construir um projeto que o Fluminense seja mantido como prioridade na vida do Fernando e nesses momentos de Datas Fifa, o clube não será prejudicado de forma nenhuma", destacou.

Por fim, Mario Bittencourt falou sobre o atual momento do Fluminense na temporada. O presidente reconheceu que o clube carioca não vive um bom momento técnico, mas destacou a confiança no trabalho de Fernando Diniz.

"Iniciamos o ano muito bem, infelizmente não estamos vivendo um momento bom tecnicamente, porém, todo o nosso planejamento esse ano nos leva a termos confiança em títulos. O elenco e o trabalho do Fernando Diniz estão sendo mantidos para isso. Não é garantia, mas acreditamos no trabalho que está sendo feito", finalizou.