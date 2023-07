Com proposta de clube da Série A, zagueiro prioriza Fluminense

Rio - Revelado no Fluminense, o zagueiro Marlon tenta retornar ao futebol brasileiro. O jogador, de 27 anos, pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e pode se transferir por empréstimo gratuito para qualquer clube por determinação da Fifa por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o "ge", o atleta prioriza um retorno para o Tricolor, mas tem outras propostas em mãos.

Existe um interesse mútuo. O Fluminense busca a contratação de um zagueiro na próxima janela e tem o cria de Xerém nos planos. Porém, as partes buscam um consenso entre os valores. Atualmente, Marlon tem vencimentos na casa de R$ 1 milhão. Além do Flu, o Corinthians está interessado no jogador e tem a concorrência de clubes europeus.

Emprestado pelo Shakhtar Donestk, da Ucrânia, para o Monza, da Itália, Marlon disputou 30 jogos na última temporada, sendo 28 pela primeira divisão do Campeonato Italiano. Na Europa desde 2016, o jogador também já teve passagens por Sassuolo, da Itália, Nice, da França, e Barcelona, da Espanha.