Diniz afirma que não sairia do Fluminense para ficar apenas com a Seleção: 'Sou muito grato'

Rio - A coletiva de apresentação do Fernando Diniz como interino da seleção brasileira teve grande foco em como será o planejamento para conciliar seu trabalho no Fluminense. O técnico destacou sua gratidão pelo Tricolor das Laranjeiras e projetou os momentos em que será ausência no CT Carlos Castilho.

De início, a notícia sobre a contratação por parte da CBF assustou os torcedores do Fluminense, que imaginavam o cenário sem seu comandante, um dos destaques do futebol brasileiro. Diniz, para tirar dúvidas e encerrar quaisquer especulações, afirmou seu carinho pelo clube.

"Não foi mencionada exclusivamente em nenhum momento. Jamais sairia do Fluminense para ficar só na CBF, apesar de ser um sonho. Sou muito grato ao Fluminense e à torcida, e acredito que a maioria entenderá o que está acontecendo. A decisão acredito que foi um grande acerto", disse.





As janelas de convocações para os primeiros compromissos, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, serão curtas, mas Diniz já projetou os momentos longe do Fluminense. O foco é continuar com a competitividade do time, que briga na parte alta do Brasileirão e está nas oitavas de final da Libertadores.

"Uma das possibilidades é o Eduardo (Barros, auxiliar), que tem me substituído quando não posso participar dos jogos. Vamos tentar deixar o Fluminense muito bem preparado para quando eu voltar, disputar as competições que temos."

Fernando Diniz terá três janelas de Data Fifa em 2023 para partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina. Seu contrato com a CBF vai até junho de 2024, data prevista para a chegada de Carlo Ancelotti.