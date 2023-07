Germán Cano, do Fluminense, parabeniza Fernando Diniz pelo cargo de técnico da Seleção

Germán Cano não escondeu a felicidade com a chegada de Fernando Diniz à seleção brasileira . Nesta quarta-feira, 05, o atacante do Fluminense foi até as redes sociais e fez uma publicação para parabenizar o técnico pela conquista. Confira abaixo:

"Se existe uma pessoa que merece isso, é você, professor. Sua dedicação constante para melhorar as qualidades que temos é graças a você. Vale muito esse reconhecimento do Brasil. Estudou muito para conseguir isso, e a vida coloca as coisas em seus devidos lugares. Orgulho muito grande que você seja meu treinador. Parabéns!", escreveu Cano.

Germán Cano parabeniza Fernando Diniz Foto: Reprodução/Instagram @germancano14

Diniz foi anunciado como técnico interino da seleção brasileira na última terça-feira. Já nesta quarta, ele foi apresentado na sede da CBF ( clique aqui e veja como foi ).

O contrato com a entidade é válido até o meio de 2024, quando Carlo Ancelotti deve chegar para assumir a Seleção. Enquanto isso, Diniz conciliará os trabalhos à frente do Brasil e do Fluminense

"Não foi mencionada exclusivamente em nenhum momento. Jamais sairia do Fluminense para ficar só na CBF, apesar de ser um sonho. Sou muito grato ao Fluminense e à torcida, e acredito que a maioria entenderá o que está acontecendo. A decisão acredito que foi um grande acerto", disse Diniz, durante a coletiva de apresentação.