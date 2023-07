Reforços do Fluminense dão mais opções a Fernando Diniz em setor marcado por dependência de Ganso

Rio - A janela de transferência do Fluminense ainda não foi finalizada, mas uma coisa é certa: Fernando Diniz terá nesta sua segunda passagem a maior possibilidade de escalar jogadores diferentes na posição de armador. Com a chegada de Léo Fernández e Daniel, o treinador finalmente terá mais opções para escalar a equipe, que praticamente só teve Paulo Henrique Ganso atuando como fixo no setor durante mais de um ano.

No ano passado, Diniz chegou ao Fluminense e para a posição de apoiador tinha Ganso e Nathan. O ex-jogador do Atlético-MG era considerado o reserva imediato do camisa 10 e também muitas vezes atuou mais adiantado. Apesar de ter vivido altos e baixos, Nathan cumpriu de certa forma uma função que o Tricolor não conseguiu achar nenhum substituto em 2023.

Com a saída do apoiador, o Fluminense passou a ter Ganso, Lima, Pirani, Giovanni e Arthur como opções para o setor. Lima foi o jogador mais utilizado, porém, na grande maioria das vezes como um terceiro homem de meio campo, atuando de forma mais recuada. Pirani também teve muitas oportunidades, em vários setores. Giovanni e Arthur entraram na maioria como apoiadores, porém, tiveram menos chances.

Com a chegada de Léo Fernández e Daniel, Fernando Diniz ganha mais opções. O uruguaio, de 24 anos, e o brasileiro, de 27 anos, são jogadores mais experientes e que compõe bem o meio-campo, dando mais opções para Diniz. Ambos podem formar o setor com Ganso ou até mesmo serem substitutos para o camisa 10.

Nas últimas rodadas, Paulo Henrique Ganso vem atuando no sacrifício. O jogador, de 33 anos, tem um edema no pé esquerdo. Nas últimas cinco partidas do clube carioca, o apoiador começou jogando em apenas duas.