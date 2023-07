Oferta do Fluminense agrada staff de Marlon e Diniz na Seleção é visto como ponto positivo

Rio - Em busca de reforços para a defesa, o Fluminense se aproximou da contratação do zagueiro Marlon Santos. O staff do jogador, de 27 anos, gostou da proposta do clube carioca e o fato de Fernando Diniz ser o treinador interino da seleção brasileira, se tornou mais um ponto positivo para o possível retorno do jogador, que foi revelado em Xerém. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Apesar do zagueiro ainda estar um pouco inseguro sobre voltar ao futebol brasileiro neste momento, existe um otimismo em relação ao acerto. As duas partes seguem conversando para mostrar ao jogador que voltar para o Fluminense seria uma boa opção.

Revelado pelo Fluminense, Marlon se transferiu para o Barcelona em 2016. Sem espaço no clube espanhol, o brasileiro atuou pelo Nice, da França, pelo Sassuolo, da Itália, e foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na última temporada, o defensor foi emprestado pelo Monza, da Itália.