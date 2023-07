Com nome no BID, Danielzinho está regularizado para estrear com a camisa do Fluminense

O Fluminense pode contar com mais um reforço para o jogo contra o Internacional, no fim de semana. Isso porque, nesta quinta-feira, 06, o nome de Danielzinho foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele tem condições legais para estrear com a camisa do Tricolor.

O meio-campista foi oficializado como reforço do Flu na última quarta-feira. Daniel esteve no CT Carlos Castilho para assinar contrato válido até o fim de 2024 e dar início aos trabalhos com os novos companheiros.

Vale mencionar que o jogador fica à disposição de Fernando Diniz em um momento importante. Contra o Inter, o treinador não contará com Jhon Arias, que foi expulso na rodada passada. Além disso, Ganso está com problema no pé esquerdo e não tem presença garantida.

Além de Danielzinho, outro reforço à disposição do técnico é Diogo Barbosa. O lateral-esquerdo, que veio do Grêmio, teve o nome publicado no BID na última segunda-feira

Em tempo: Fluminense e Internacional medem forças no domingo, a partir das 16h, no Maracanã. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.