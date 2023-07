Fluminense anuncia a contratação do atacante Yony González

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira o retorno do atacante Yony González ao clube após três anos e meio. O colombiano, que vestirá a camisa 15 em sua segunda passagem pelo Tricolor, acertou contrato até o final de 2024.

“Estou muito feliz com a minha volta. O Fluminense é um clube que tenho muito carinho, onde as pessoas sempre me ajudaram. Quero ajudar a equipe a alcançar todos os objetivos do ano. Fui muito feliz aqui, então eu e minha família estamos muito felizes nesse momento. Agora é trabalhar”, comemorou o jogador de 28 anos.

O atacante Yony González acerta seu retorno ao #TimeDeGuerreiros e assina contrato até dezembro de 2024. Seja bem-vindo de volta!



A primeira passagem de Yony González no Fluminense foi em 2019, onde encerrou a temporada como artilheiro do clube na temporada, com 17 gols. Além disso, o atacante colombiano deu nove assistências naquele ano, sendo uma das principais peças ofensivas do Tricolor.

Sua boa passagem fez com que o colombiano se transferisse para o Benfica na temporada seguinte. Entretanto, Yony nunca chegou a vestir a camisa dos Encarnados, sendo emprestado por diversos clubes, como Corinthians, LA Galaxy, dos Estados Unidos, Ceará e Deportivo Cali, do seu país natal. Antes de retornar ao Fluminense, o atacante também jogou no Portimonense, de Portugal.

Após sair do Fluminense, Yony nunca conseguiu repetir seu bom desempenho. Nesses três anos e meio fora do clube das Laranjeiras, o colombiano marcou apenas quatro gols em 89 jogos. Sabendo disso, ele espera reecontrar no Tricolor sua melhor forma física e técnica.