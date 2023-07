Fred, do Fluminense, fará reunião com Atlético-MG em busca de acordo por dívida milionária

Rio - O ex-jogador Fred viajará para Belo Horizonte nos próximos dias para se reunir com o Atlético-MG e chegar a um acordo por uma dívida. O dirigente do Fluminense e o clube mineiro já costuraram um acordo nos últimos encontros e chegaram a um consenso pelo valor de R$ 17,5 milhões. Resta definir a forma de pagamento.

A disputa judicial se arrasta desde janeiro de 2018. Fred chegou a fazer uma proposta oficial nos autos do processo que corre na 6ª vara do trabalho de Belo Horizonte, mas o Atlético-MG. O ex-jogador chegou a ter R$ 15 milhões bloqueados, sendo que cerca de R$ 2,5 milhões foram depositados em juízo e serão usados como "sinal".

O Atlético-MG executou Fred no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e a ação foi transferida para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Não há audiência marcada e o caso corre em segredo na Justiça. Na época da execução, o Galo cobrava multa de R$ 10 milhões pelo ex-jogador ter trocado o clube pelo rival Cruzeiro, em 2018.

A atualização da dívida era de R$ 30 milhões. Porém, foi utilizado o Índice Geral de Preços (IGP-MG) como correção do valor. O clube e o ex-jogador costuraram um acordo utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), corrigindo a dívida para R$ 17,5 milhões. Estão inclusos honorários para os advogadas que atuaram a favor do Atlético-MG na disputa.