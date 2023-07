Lesão de Diogo Barbosa não preocupa o Fluminense e recuperação deve ser rápida

Rio - Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo durante o treino da última quarta-feira (5), no CT Carlos Castilho, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa não deve ficar ausente por muito tempo. Segundo o jornalista Victor Lessa, a lesão não preocupa e o jogador deve desfalcar o Fluminense apenas por 10 dias.

A lesão de Diogo Barbosa é semelhante a sofrida pelo volante Alexsander, no dia 10 de maio, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, é menos grave. Enquanto o lateral ficará apenas 10 dias ausente, o jovem teve uma previsão de recuperação entre 60 e 90 dias.

Alexsander chegou a apresentar uma rápida recuperação da lesão no joelho e retornaria aos gramados após cerca de 40 dias, mas sofreu uma grave lesão muscular quando estava próximo do retorno. Outra opção do setor, Jorge foi contratado no início do ano, mas rompeu o ligamento e passou por cirurgia.

A lateral esquerda tem sido uma dor de cabeça para o Fluminense nos últimos anos. Em 2023, o Tricolor contratou Jorge e Marcelo, além de contar com Alexsander como opção, mas mesmo assim precisou se reforçar no meio do ano com Diogo Barbosa. Todos sofreram com lesões em algum momento.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diogo Barbosa já estava à disposição para estrear, assim como outros reforços como o meia Daniel e o atacante Yony González.