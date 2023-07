Yony González é regularizado e pode reestrear pelo Fluminense contra o Inter

Nome de Yony González consta no BID da CBF Reprodução Apresentado na última quinta-feira, o atacante Yony González, de 28 anos, já pode reestrear pelo Fluminense. O nome do colombiano foi registrado no Boletim Informativo Desportivo (BID) da CBF nesta sexta (07), e com isso já pode ser utilizado por Fernando Diniz, neste domingo, às 16h, no Maracanã, em partida contra o Internacional, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.Yony pode ser

Além de Yony, Danielzinho e Diogo Barbosa são outros reforços que também tiveram seus nomes regularizados no BID. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo em treino nesta sexta, e não terá condições de jogo. Léo Fernandez ainda não foi regularizado e não poderá atuar.

Yony irá iniciar sua segunda passagem pelo Fluminense. Em 2019, ele defendeu o clube carioca por uma temporada, atuando em 62 jogos e fazendo 17 gols. Posteriormente, o colombiano passou por Corinthians e Ceará, clubes brasileiros, sem o mesmo sucesso.