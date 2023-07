Fluminense acerta empréstimo de lateral-esquerdo para clube da Série B

O Fluminense encaminhou o empréstimo do lateral-esquerdo Marcos Pedro para o Londrina. O jogador, que estava emprestado ao Volta Redonda para a disputa da Série C, deve assinar vínculo com o clube paranaense até o final da Série B. As informações são do portal "ge".

O jogador de 21 anos estava emprestado ao Voltaço desde abril e disputou oito jogos pelo clube, sendo seis pela terceira divisão nacional e dois pela Copa do Brasil.

Marcos Pedro é o terceiro jogador vindo de um dos quatro grandes do Rio que pode ser emprestado ao Londrina. Na reabertura da janela de transferências, o atacante Zé Vitor, do Vasco, foi anunciado como reforço do Tubarão. Além dele, o zagueiro Luan Freitas, do Fluminense, também encaminhou seu empréstimo ao clube paranaense.

Marcos Pedro é cria das categorias de base do Fluminense, atuando pelo sub-23 do clube no Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado. Nesse torneio, ele marcou dois gols e deu uma assistência em 10 jogos. Além disso, o lateral tem um jogo pelo profissional, no empate por 0 a 0 contra o Boavista no Carioca do ano passado.