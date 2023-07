Provável escalação: Ganso fica fora do duelo com o Internacional

Rio - Mais um desfalque confirmado no Fluminense para a partida deste domingo (9), contra o Internacional, no Maracanã. O meia Ganso, que não treinou ao longo da semana e passaria por avaliação neste sábado e às vésperas do confronto, ainda sente dores no pé esquerdo e foi vetado pelo departamento médico.

De acordo com informações do site "ge", Pirani e Lelê disputam pela vaga no meio-campo, enquanto o recém-contratado Danielzinho deve ser opção no banco de reservas para o confronto com o Colorado. Vale lembrar que Jhon Arias, expulso contra o São Paulo, também ficará fora.

O zagueiro Nino, que cumpriu suspensão, voltará ao time titular, assim como o volante André, recuperado de lesão. Yony González , atacante também recém-anunciado, deve ficar à disposição de Fernando Diniz

Assim, o provável Fluminense contra o Internacional tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Pirani (Lelê); Keno e Cano.