Sem Ganso, Fluminense divulga relacionados para o jogo contra o Internacional

O Fluminense não contará com Paulo Henrique Ganso para a partida contra o Internacional, que acontece às 16h deste domingo, no Maracanã. O meio-campista está com dores no pé esquerdo e ficou de fora da lista de relacionados.

Ele, portanto, é o terceiro titular que desfalca o Flu na partida deste fim de semana. Jhon Arias foi expulso na rodada passada e precisará cumprir suspensão automática. Além disso, Alexsander segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.



Dentre os contratados, o único à disposição é Danielzinho. Diogo Barbosa se lesionou durante o treino de quarta-feira e está fora de combate. Já Léo Fernández aguarda documentação para ser regularizado. Yony González, por sua vez, recupera a melhor forma física para estar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Danielzinho durante treino do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense

Em tempo: Fluminense e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS