Ao ter o nome anunciado no telão, Diniz recebe vaias de parte dos torcedores do Fluminense

A torcida do Fluminense vaiou Fernando Diniz logo após o nome do treinador aparecer no telão do Maracanã antes da partida contra o Internacional, neste domingo, válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Vale lembrar que o jogo deste fim de semana é o primeiro do Tricolor desde que Diniz foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira.

A decisão de dividir o trabalho do Flu com o do Brasil havia repercutido mal nas redes sociais entre boa parte dos torcedores no dia do anúncio. Já nesta madrugada, houve protesto com cartazes e faixas em Laranjeiras. O principal alvo foi o presidente do clube, Mário Bittencourt ( clique aqui e saiba mais ).