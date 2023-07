Fluminense bate o Internacional no Maracanã e entra no G4 do Brasileirão

Apesar do dia ter amanhecido com cartazes e faixas de protestos em Laranjeiras por causa da chegada de Diniz à Seleção , o domingo foi de alegria para a torcida do Fluminense. Isso porque o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Cano e Martinelli marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Fluminense subiu na tabela. O time chegou aos 24 pontos e assumiu a quarta colocação do campeonato.

Agora, a equipe de Fernando Diniz vira a chave para a 15ª rodada do Brasileirão. O Flu volta a campo no próximo domingo, às 16, para enfrentar o Flamengo no Maracanã.

O JOGO

O Fluminense dominou o Internacional de ponta a ponta no primeiro tempo. O Tricolor não só teve mais posse de bola e mais volume, como também não deixou o Colorado jogar.

Com um cenário favorável, o time de Fernando Diniz construiu boa vantagem durante a etapa inicial. O primeiro gol veio aos 25 minutos. Após um cruzamento na área pelo lado esquerdo, a zaga do Inter cortou parcialmente, e a bola sobrou para Samuel Xavier. O lateral-direito bateu cruzado, e Cano, que estava livre na área, só teve o trabalho de completar e sair para fazer o "L".

Já o segundo veio na bola aérea. Aos 40 minutos, Marcelo foi para a cobrança de escanteio e levantou bola para Martinelli. Pouco antes da batida, o volante já se dirigia ao primeiro poste, onde apareceu à frente da defesa colorada para desviar de cabeça e estufar as redes.

No segundo tempo, o Internacional até se soltou um pouco mais e conseguiu chegar mais à área do Flu. No entanto, com exceção de uma finalização de bicicleta na trave de Alemão, faltou capricho ao Colorado, e o goleiro Fábio praticamente não foi exigido.

O Fluminense, por sua vez, segurou bem a pressão final do Inter e conseguiu manter o resultado. O Tricolor diminuiu o volume ofensivo, mas manteve mais posse de bola e sofreu pouco na etapa complementar.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Internacional



Data e Hora: 09/07/2023, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Cano e Keno (FLU) / Carlos de Pena, Campanharo e Mercado (INT)

Cartões vermelhos:

Gols: Cano (1-0) (25'/1ºT) / Martinelli (2-0) (40'/1ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz, 20'/2ºT) e Marcelo; André, Martinelli e Lima; Lelê, Keno e Cano.

INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Gustavo Campanharo (Matheus Dias, 29'/2ºT) e Carlos de Pena (Alemão, 24'/2ºT); Wanderson (Jean Dias, 29'/2ºT), Enner Valencia (Aránguiz, Intervalo) e Luiz Adriano (Lucca, 24'/2ºT).