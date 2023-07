André defende divisão de Fernando Diniz entre Seleção e Fluminense: 'Vai dar conta'

Rio - Eleito o melhor em campo pela transmissão da Globo na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, o volante André, do Fluminense, defendeu a divisão do técnico Fernando Diniz com o cargo de interino na seleção brasileira. Para o jogador a decisão da CBF foi acerta para o início do ciclo.

"Eu não vejo um cara acima dele, com todo respeito a todos os treinadores. Quem está no dia a dia sabe do esforço, do tanto que ele trabalha, é muito merecedor. A gente está sabendo dividir bem isso. Não foi à toa que jogamos bem. Tenho certeza de que ele vai dar conta do Fluminense e da Seleção", disse.

André foi chamado nas últimas janelas por Ramon Menezes e, por ser um homem de confiança e um dos destaques da posição no país, a expectativa é de que receba uma oportunidade com o treinador do Tricolor. Além de defender Diniz, ele ainda afirmou que há um movimento para criar situações ruins internas no elenco.

"Vai ser um momento de muita felicidade se ele me convocar. Mesmo se não convocar, eu o considero um pai. Me ajudou bastante desde quando chegou. Mesmo se não me convocar, muito sucesso para ele."

"Ultimamente estão tentando criar um clima ruim dentro do nosso clube, o que não existe. O nosso time está tendo consciência do que tem que fazer. Pegamos uma sequência ruim, mas estamos trabalhando muito para ajustar. Começou por hoje", concluiu.

Com a vitória no Maracanã, o Fluminense voltou ao G-4 do Brasileirão e agora se prepara visando o clássico com o Flamengo, no próximo domingo (16), às 16h, pela 15ª rodada.