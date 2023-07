Fernando Diniz comenta vitória do Fluminense e minimiza vaias: 'Entendo o torcedor'

Rio - Vaiado no começo e aplaudido no fim, o técnico Fernando Diniz viveu uma tarde especial ao comandar o Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no Maracanã, em seu primeiro compromisso pelo clube após ser chamado para o cargo de interino na seleção brasileira. O comandante do Tricolor analisou a partida, que colocou a equipe no G-4 do Brasileirão.

"Hoje, o time entrou agressivo, solidário. A parte tática é quando as relações humanas conseguem acontecer, e o nosso time foi muito solidário. Quando falta isso, a parte tática não corrige. Quando há falha tática, esse tipo de postura corrige. A vontade de ganhar, o foco. Hoje, a gente errou, mas corrigiu de outra forma", iniciou Diniz.

O técnico do Fluminense foi vaiado ao ter o nome anunciado na escalação da equipe, poucos minutos antes do início da partida. Ele, sobre o tema, brincou quando lembrou os aplausos no fim e ressaltou o respeito ao clube em meio ao convite da CBF.

"Não ouvi as vaias porque estava no vestiário, então eu só ouvi a parte boa (risos). Entendo o torcedor e tentei fazer as coisas da melhor maneira possível, respeitando o Fluminense e a Seleção. Acredito que tomei a melhor decisão", disse.

As dúvidas quanto à divisão e comprometimento nos dois comandos foi grande assunto desde seu anúncio na Seleção. Se na coletiva de apresentação Fernando Diniz garantiu que não deixaria o Fluminense, após a vitória sobre o Colorado, voltou a bater na tecla.

"Fiz o que eu tenho vontade de fazer. Sou extremamente grato à torcida do Fluminense. Tenho gratidão até aos que se queixam. Todos me abraçaram muito desde 2019. A torcida tem que ficar feliz junto comigo, porque é parte disso (convocação à Seleção). Vejo a torcida como uma grande aliada minha. A oferta veio em um momento em que eu não pensava em deixar o Fluminense."