Fluminense é derrotado pelo Red Bull Bragantino e fica com o vice do Brasileirão Feminino A2

O Fluminense voltou a perder para o Red Bull Bragantino e ficou com o vice do Brasileirão Feminino A2. Depois do revés no jogo de ida por 3 a 0, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 no Nabi Abi Chedid, na noite desta segunda-feira, 10, pela partida da volta da final da competição. Paulina marcou o único gol do jogo.

Vale lembrar que, apesar da derrota, as Guerreiras do Fluzão já estão garantidas na elite do campeonato. Isso porque as quatro equipes semifinalistas garantem a vaga na primeira divisão. Dessa forma, América-MG e Botafogo também subiram.



Nas redes sociais, o perfil oficial do Fluminense celebrou a campanha do time na competição. Confira abaixo:

"Fim de jogo. O Fluminense fica com o vice-campeonato do Brasileirão A2. Orgulho máximo das Guerreiras Do Fluzão que conquistaram o inédito acesso à elite do futebol brasileiro feminino", escreveu o perfil oficial do Tricolor.