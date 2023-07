Ganso avalia recuperação de contusão e aborda escolha da CBF por Diniz: 'Ficamos felizes'

Rio - Ausente dos últimos dois jogos do Fluminense, o apoiador Paulo Henrique Ganso se mostrou confiante de voltar aos gramados no clássico contra o Flamengo, neste fim de semana. O camisa 10 afirmou que está se sentindo melhor em relação ao edema no pé esquerdo, que o vem tirando das últimas partidas do Tricolor.

"Tive essa semana para recuperar, ficar 100%. Da forma que eu estava entrando em campo, não estava fazendo bem nem pra mim, nem para a equipe. Essa semana, espero treinar 100%, tranquilo, sem dores, para voltar para o clássico", afirmou em participação no programa "Boleiragem", do SporTV.

Outro tema abordado por Ganso foi a ida de Fernando Diniz para a seleção brasileira. O apoiador afirmou que o elenco do Fluminense ficou feliz com resolução do comandante acumular as duas funções.

"Todos estavam torcendo para que isso acontecesse, principalmente dentro do clube, mas não deixando ele sair do Fluminense. Então, feliz que ele vai continuar com a gente. Tomara que tenha uma carreira brilhante na Seleção. É um cara diferente. Ele chegou a conversar, falar algumas coisas (com o elenco), mas estamos indo para o segundo ano dele no clube, já sabemos como nos portamos em campo, acho que não vai ser um problema para nos adaptarmos", disse.