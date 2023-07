Ganso, do Fluminense, treina normalmente e pode retornar no Fla-Flu

Desfalque do Fluminense contra São Paulo e Internacional, o meia Paulo Henrique Ganso foi poupado dos últimos jogos por causa de dores ocasionadas por um edema no pé esquerdo. Em atividade realizada na tarde desta terça-feira (11), o meia apareceu treinando normalmente e tem chances de retornar no clássico com o Flamengo, no próximo domingo (16).

Em participação no programa "Boleiragem" do "SporTV", na última segunda (10), o camisa 10 Tricolor já havia revelado que voltaria aos treinos e também afirmou que se sente melhor.

"Amanhã a gente volta treinar. Tem essa semana para se recuperar bem. A forma que eu estava entrando em campo não estava fazendo bem nem para mim, nem para o clube. Espero que nessa semana possa ficar 100%. Eu já estou me sentindo muito bem, fiz treinos dentro da academia e amanhã é teste de campo", declarou Ganso.



Em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, atual 4º colocado, encara o vice-líder Flamengo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O clássico marca um duelo importante entre os times que estão na parte de cima da tabela separados por apenas dois pontos.