Conselho Deliberativo do Fluminense aprova novo terceiro uniforme

Na reunião realizada nesta terça-feira, 11, no Salão Nobre das Laranjeiras, o Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou o novo terceiro uniforme do time. O kit foi produzido em parceria com a Umbro, atual fornecedora de material esportivo do Flu.

A nova camisa, aliás, ficou disponível para apreciação dos conselheiros anates da reunião. A previsão é de que a estreia do uniforme aconteça no mês de outubro.

AGENDA DO FLUMINENSE



O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.